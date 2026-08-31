Love Ghost pubblicano”Shadows” con Tony Jones e Caitle. ASCOLTA

Il nuovo singolo della band Love Ghost vede la collaborazione con Tony Jones e l’artista dark pop Caitle in un mix di alternative rock, punk e metalcore dove iI riff ed il beat sono arrembanti come pure i breakdowns, una sorta di uragano sonoro. Non mancano alcune parti electro come sempre succede nelle canzoni dei Love Ghost. Finnegan Bell fa capolino nella seconda strofa del pezzo. Certamente colpisce il chorus elettrizzante della canzone. Per gli amanti di band come Bring Me the Horizon o Asking Alexandria.

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