Degrado e potenziale pericolo per il sottopassaggio pedonale di Costa Gaia: la denuncia di un cittadino di Calatafimi

Il sottopassaggio pedonale situato all’interno dell’area di sosta “Costa Gaia” si trova in condizioni inaccettabili di degrado. La denuncia arriva da Nicolò Palmeri, cittadino residente a Calatafimi Segesta, che ha inviato un formale esposto all’attenzione dell’Anas, del Comune di Alcamo, dell’Asp di Trapani, della Polizia Municipale e della Polizia Stradale, evidenziando che l’area in questione versa “in uno stato di totale e pericoloso abbandono”.

In particolare si fa presente la massiccia presenza di rifiuti di ogni genere ammassati lungo tutta la rampa di accesso e le scale, ma anche l’ostruzione dovuta alla presenza di pedane in legno e bancali distrutti, che oltre a impedire il transito costituiscono un gravissimo potenziale innesco per incendi. L’esposto di Palmeri fa riferimento anche al “preoccupante accumulo di ramaglie e vegetazione secca, mista a rifiuti in via di decomposizione, crea l’habitat ideale per la proliferazione di ratti, insetti e animali infestanti, con evidenti ripercussioni sulla salute pubblica”. Infine, “il degrado delle le scale in cemento e la totale arrugginitura dei corrimano, rendono la struttura non solo fatiscente ma insicura per chiunque tenti di utilizzarla”.

Tale situazione lede gravemente il decoro dell’infrastruttura autostradale e del territorio, ma soprattutto rappresenta un concreto pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza degli automobilisti in sosta. Alla luce di ciò si chiede un intervento immediato e congiunto da parte delle Autorità competenti, volto a effettuare un’urgente e radicale operazione di bonifica, rimozione dei rifiuti e sanificazione dell’intera area del sottopassaggio; il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza strutturale, la riqualificazione dell’infrastruttura; la predisposizione di misure di controllo e deterrenza (es. videosorveglianza o adeguamento dell’illuminazione) per prevenire ulteriori sversamenti illeciti in futuro.