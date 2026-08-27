Mazara, Maria Pietra Asaro è la nuova presidente della UILDM

Maria Pietra Asaro è la nuova presidente della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – Sezione di Mazara del Vallo. Un passaggio importante che avviene nel segno della continuità e della memoria di Giovanna Tramonte, storica presidente recentemente scomparsa, che con dedizione, sensibilità e profondo impegno civile ha rappresentato per anni un punto di riferimento per l’associazione, per le persone con disabilità e per le loro famiglie.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – dichiara Maria Pietra Asaro, 63 anni, mazarese, tesoriera della Sezione UILDM fin dalla sua costituzione – consapevole di raccogliere un’eredità umana e associativa importante. Il lavoro e i valori portati avanti da Giovanna Tramonte continueranno a rappresentare una guida per la nostra Sezione. Il nostro impegno sarà quello di proseguire il percorso da lei costruito, rafforzando la presenza della UILDM sul territorio e creando nuove opportunità di autonomia, partecipazione e inclusione”.

Contestualmente, il nuovo assetto associativo ha confermato la fiducia a Giuseppa Adamo nella direzione progettuale, in qualità di Project Manager, con l’obiettivo di consolidare le progettualità in corso e sviluppare nuove iniziative e partenariati a livello territoriale e nazionale.

“Proseguiremo il lavoro avviato negli anni con Giovanna, trasformando i bisogni delle persone e delle famiglie in progettualità concrete e sostenibili – sottolinea Giuseppa Adamo-. La migliore maniera per custodire il suo impegno è continuare a costruire opportunità, servizi e reti capaci di generare inclusione reale”.

Con la presidenza di Maria Pietra Asaro, UILDM Mazara apre così una nuova fase, mantenendo saldo il legame con la storia e con l’impegno di Giovanna Tramonte, affinché il patrimonio umano e sociale costruito negli anni possa continuare a crescere e produrre valore per l’intera comunità.

Il sindaco Salvatore Quinci: “A nome personale e dell’amministrazione comunale di Mazara del Vallo esprimo gli auguri di buon lavoro alla neo presidente della locale sezione dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Maria Pietra Asaro, chiamata a subentrare alla storica presidente e fondatrice della stessa sezione Uildm Giovanna Tramonte, venuta a mancare la scorsa settimana. L’elezione della nuova presidente avviene pertanto nel segno della continuità con l’impegno e le azioni di Giovanna Tramonte che rappresentano certamente un ‘faro’ per la nuova fase che la Uildm è chiamata ad attuare senza la sua fondatrice. Sono certo che la neo presidente e tutta la Uildm proseguiranno nel programma di tutela e di inclusione dei diversamente abili e delle loro famiglie”.