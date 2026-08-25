A Partanna ripartono i lavori per ristrutturare il Cine Astro

Ripresi i lavori di ristrutturazione al Cine Astro di Partanna, iniziati dieci anni fa e rimasti da allora incompiuti. Il cantiere è stato avviato stamattina, al termine dell’iter portato avanti dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Li Vigni, e dei successivi adempimenti di competenza degli uffici, che consentiranno di completare finalmente un’opera che in tutto questo tempo ha rischiato di non vedere mai la luce.

All’interno del vecchio Cine Astro, storica sala proiezioni che si trova nella via principale del centro partannese, i cui battenti sono stati chiusi negli anni Ottanta, sorgerà un centro di aggregazione rivolto alle giovani generazioni, e a tutta la comunità locale, dove poter svolgere eventi, conferenze, concerti e spettacoli.

Un nuovo inizio dunque per i lavori, fermi del tutto dal 2020, dopo diversi stop che hanno comportato anche la perdita di ingenti finanziamenti concernenti l’arredo e l’attrezzaggio tecnico della struttura. Il cambio di passo decisivo è stato impresso dall’attuale giunta comunale partannese, e concretizzato dall’affidamento dei lavori alla ditta DRet System, subentrata per scorrimento della graduatoria alla precedente impresa affidataria, dichiarata fallita.

Al termine di un iter complesso, affrontato dall’amministrazione e dagli uffici comunali, per poter rimettere mano al cantiere del Cine Astro, ridotto ormai ad un ricettacolo di sporcizie maleodoranti, è stata anche necessaria una variante al progetto originario, per fare in modo che non andassero perduti i soldi pubblici nel frattempo stanziati e spesi, per un’opera finanziata nel 2014 dalla Regione Siciliana per un totale di circa 1 milione 200 mila euro.

«Il riavvio del cantiere del Cine Astro dimostra che con determinazione, e senso di responsabilità, è possibile riprendere il cammino di un’opera che sembrava ormai destinata a rimanere incompiuta», dichiara il sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni, ricordando che «i lavori erano iniziati con annunci roboanti nel settembre del 2016, e la loro conclusione era addirittura prevista per gennaio 2017».

«Da allora sono trascorsi dieci anni esatti, durante i quali un progetto importante per Partanna è rimasto sostanzialmente fermo, a causa dell’inerzia della precedente amministrazione – continua Li Vigni – Oggi però possiamo dire che per il destino del Cine Astro è stata scongiurata la fine su un binario morto, constatando un risultato concreto, che nasce da una precisa visione politica».

«Abbiamo lavorato fin dal nostro insediamento per riuscire a dotare finalmente la comunità di uno spazio moderno e funzionale, da adibire a centro di aggregazione e partecipazione per tutta la cittadinanza – sottolinea Valeria Battaglia, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici –. Per questo siamo particolarmente orgogliosi di vedere finalmente ripartire il cantiere del Cine Astro. Grazie al lavoro dei nostri uffici, e in particolare dell’Area III diretta dall’architetto Giovanni Calderone, in sinergia con il direttore dei lavori, l’architetto Gianluca Riggio, siamo riusciti a rimettere in carreggiata un progetto importante, predisponendo una perizia di variante e recuperando le risorse derivanti dal ribasso d’asta, nonostante le tante difficoltà ereditate. Oggi compiamo un passo decisivo verso il completamento di un’opera che, una volta conclusa, restituirà alla città di Partanna uno spazio atteso e pienamente fruibile dalla comunità».