Livio Marrocco nuovo vicepresidente di Confimi Sanità Sicilia: delega al project management

Nuovo incarico di rilievo per Livio Marrocco, presidente del Consiglio di amministrazione dei Servizi Sanitari Alcamesi, che assume il ruolo di vicepresidente vicario di Confimi Sanità Sicilia, con una specifica delega al project management.

La nomina rappresenta un riconoscimento del percorso professionale e dell’esperienza maturata da Marrocco nel settore sanitario, dove da anni opera all’organizzazione dei servizi, all’innovazione e alle esigenze del territorio.

Il nuovo incarico affidatogli all’interno di Confimi Sanità Sicilia punta a rafforzare le attività di progettazione e coordinamento dell’organizzazione, con l’obiettivo di sviluppare iniziative e percorsi capaci di mettere in relazione imprese sanitarie, professionalità e istituzioni.

Marrocco è alla guida dei Servizi Sanitari Alcamesi, realtà sanitaria con sede ad Alcamo che comprende un centro dialisi e un ambulatorio polispecialistico. La struttura offre prestazioni in diverse branche specialistiche e rappresenta da anni un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria nel territorio.

La delega al project management arriva in una fase nella quale il settore sanitario è chiamato ad affrontare trasformazioni organizzative, nuove esigenze assistenziali e la necessità di una maggiore integrazione tra pubblico e privato.

Un incarico che potrà tradursi in nuove opportunità di confronto e progettazione, con particolare attenzione alla qualità dei servizi, all’innovazione e alla capacità delle strutture sanitarie di rispondere ai bisogni dei cittadini.