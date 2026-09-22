Marsala, le Biografie dei Mille del maestro Caimi tornano online

Il professore Elio Piazza ripercorre la storia della digitalizzazione delle Biografie dei Mille, un grande progetto collettivo avviato nel 2010 che coinvolse circa 800 volontari e che oggi torna pienamente fruibile grazie al recente aggiornamento del sito del Centro Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini di Marsala:

Quando, nella ricorrenza dei 150 anni dello Sbarco dei Mille guidati da Garibaldi nella nostra Città, il Centro Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini di Marsala avviò la digitalizzazione del corpus manoscrito donato alla Città dalla Famiglia del Maestro Giuseppe Caimi, il progetto fu affidato al Consigliere Elio Piazza. Era il 2010 e il lavoro da compiere era apparso subito di una portata straordinaria. Per la realizzazione dell’iniziativa erano necessarie centinaia di collaaboratori dello Staf, di cui master print fu il Segretario Francesco Paolo Giannone.

C’erano delle ragioni e motivazioni personali perché Elio Piazza e Francesco Giannone asssumessero l’onere dell’impresa: Giannone, da alunno del Caimi, aveva dattilografato i questionari biografici predisposti dal Maestro ed Elio Piazza , da direttore didattico della Scuola “G.Lombardo Radice”, aveva collaborato con le classi del Caimi nella spedizione in franchigia della corrispondenza interscolastica con le classi quinte delle scuole delle località da cui provenivano i volontari con la camicia rossa. Il lavoro doveva coinvolgere la popolazione della Città ed a titolo gratuito furono circa 800 i protagonisti della digitalizzazione del manoscritto di Caimi. Studenti, docenti, personale ATA, laureati nei Beni culturali e cittadini interessati, in tre anni di lavoro, nel dicembre del 2012 condussero a termine l’impresa che finalmente rendeva consultabile universalmente le Biografie dei Mille.

Ed è del 30 novembre 2012 la lettera con cui il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, elogiava gli ottocento collaboratori e li ringraziava del prezioso lavoro compiuto. Le biografie furono pubblicate, secondo l’ordine alfabetico della G.U. del 1878 , nel sito www.centrogaribaldino.it.

Innumerevoli sono state, al Monumento ai Mille, le volte in cui i visitatori, per saperne di più su una delle Camicie Rosse, consultavano il sito e potevano leggere l’intera biografia, rimanendo sorpresi di scoprire che quelle notizie erano pervenute al maestro Giuseppe Caimi dalla corrispondenza interscolastica curata per oltre un trentennio. Il sito web consentì di ampliare le relazioni del Centro Studi di Marsala con studiosi , ricercatori d’archivi risorgimentali, scrittori e memorialisti interessati alla storica spedizione dei Mille, che rimane una eccezionale avventura del volontariato culturale legato alla Primavera dei popoli dell’800 europeo e non.

Per oltre ventitre anni il sito non venne aggiornato, ragione per la quale la rete non lo sostenne più e fu necessario riprodurlo con gli adeguamenti opportuni. Tale tavolo di notevole impegno e fatica fu compiuto recentemente dai Consiglieri Piero Gallo e Giuseppe Todaro, con la volontaria partecipazione del giovane Ivan Sessa che rimase appassionato dal tipo di ricerca e diede il suo prezioso contributo all’aggiornamento del sito. Ad essi il Centro Studi rivolge un sincero plauso e un sentito ringraziamento mentre è lieto ed orgoglioso di comunicare alla cittadinanza che da alcuni mesi il sito può essere consultato su: Centro Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini di Marsala – www.centrostudigaribaldin.org