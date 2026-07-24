Marsala, danneggiate le fioriere di Piazza Matteotti… che vengono rimosse

Attimi di tensione questa mattina in piazza Matteotti, a Marsala, dove un uomo di origine straniera ha danneggiato diverse fioriere presenti nell’area – collocate ieri, quando sono state rimosse le panchine di Porta Mazara – facendole cadere e creando momenti di preoccupazione tra i presenti. L’episodio si è verificato sotto gli occhi di numerosi cittadini e commercianti. I danni riguardano esclusivamente gli arredi urbani della piazza, che dovranno essere ripristinati dall’amministrazione comunale. Le cause del gesto sono ancora in fase di accertamento. Non è noto cosa abbia spinto l’uomo ad agire in questo modo né se vi siano eventuali condizioni personali o di salute che possano aver influito sul suo comportamento, ma sicuramente l’asportazione delle panchine potrebbe essere una delle cause. L’episodio resta un fatto di cronaca che sarà oggetto delle verifiche delle autorità competenti. La nazionalità dell’autore non rappresenta di per sé un elemento utile a spiegare o interpretare l’accaduto, che dovrà essere valutato esclusivamente sulla base delle responsabilità individuali accertate.

Dopo l’episodio sono tornati in azione gli operai inviati dal Comune che hanno rimosso tutti i vasi con le piante: operazione, quindi, al momento fallita.

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