Castellammare il sindaco revoca l’incarico all’essessore Todaro. I motivi

Il sindaco Giuseppe Fausto di Castellammare del Golfo ha revocato l’incarico di assessore comunale a Giovanni Todaro, nominato in giunta dall’insediamento dell’attuale esecutivo nel 2023.

Nel provvedimento il sindaco Giuseppe Fausto precisa che la decisione è assunta «esclusivamente per ragioni di carattere politico-istituzionale e nell’interesse dell’azione amministrativa» e che «non incide in alcun modo sulla stima personale, sull’affetto e sulla considerazione che il sindaco e l’amministrazione nutrono nei confronti di Giovanni Todaro che ha svolto il proprio incarico con impegno, disponibilità e spirito di servizio nei confronti della comunità».

Tra le motivazioni riportate nella determina si richiama la mancata approvazione, nella seduta del consiglio comunale del 31 luglio, della proposta di modifica del regolamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani «in ragione della mancata presenza dei consiglieri comunali riconducibili al gruppo di Forza Italia».

Circostanza che -scrive il sindaco nella determina- «ha determinato l’impossibilità di procedere tempestivamente all’adozione dell’atto consiliare ritenuto necessario per dare tempestiva attuazione agli interventi programmati nel settore dei servizi sociali».

Il provvedimento precisa che «pur non potendo essere attribuita all’assessore una responsabilità personale e diretta» l’episodio «ha evidenziato una insufficiente coesione tra la rappresentanza politica presente in Giunta e la relativa componente consiliare con conseguenze sull’efficacia e sulla tempestività dell’azione amministrativa».

Il provvedimento aggiunge che la revoca «si fonda su ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza che hanno avuto inevitabili e tangibili refluenze sul rapporto fiduciario che deve connotare il rapporto sindaco-assessore».

Giovanni Todaro era stato nominato assessore comunale il 5 giugno 2023 all’atto dell’insediamento dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Fausto con deleghe all’edilizia privata, patrimonio, protezione civile, randagismo e polizia municipale alle quali erano state aggiunte successivamente anche le deleghe ai servizi sociali, pari opportunità, contenzioso e rapporti legali, servizi demografici e randagismo.

Con lo stesso atto di revoca della nomina a Giovanni Todaro, il sindaco Giuseppe Fausto mantiene temporaneamente le deleghe all’assessore revocato, riservandosi di procedere con un successivo provvedimento alla nomina di un nuovo componente della Giunta e alla conseguente redistribuzione delle deleghe.