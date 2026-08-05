Misiliscemi: vandali in azione, distrutto il campo di beach volley

Amara sorpresa questa mattina sulla spiaggia, dove il campo da beach volley di Misiliscemi installato per offrire uno spazio gratuito dedicato allo sport e al divertimento di cittadini e turisti è stato trovato completamente danneggiato. Un episodio che suscita indignazione e che rischia di avere conseguenze non solo sul piano del decoro, ma anche su quello economico. Il danneggiamento della struttura viene definito dal Comune guidato da Tallarita un gesto vandalico “incivile e privo di qualsiasi senso logico”, che priva la comunità di un servizio pensato per essere condiviso e vissuto da tutti. Un atto che costringerà l’amministrazione a intervenire per ripristinare il campo, utilizzando risorse pubbliche che avrebbero potuto essere destinate ad altri interventi e servizi a beneficio della collettività.

L’episodio riaccende il tema della tutela dei beni comuni e del rispetto degli spazi pubblici, troppo spesso presi di mira da atti di vandalismo che finiscono per ricadere sull’intera comunità. Ogni euro speso per riparare i danni provocati dall’inciviltà, infatti, rappresenta una risorsa sottratta ad altre esigenze del territorio. Da qui il nuovo appello rivolto ai cittadini affinché contribuiscano a preservare le strutture pubbliche. Il campo da beach volley, come tutte le opere realizzate con fondi della collettività, appartiene a tutti e richiede il senso di responsabilità di ciascuno. Solo attraverso il rispetto dei beni comuni è possibile garantire che restino fruibili e in buono stato per tutti.