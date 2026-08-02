Una nuova piazza per i giovani: Valderice investe 100mila euro

redazione

Una nuova piazza per i giovani: Valderice investe 100mila euro

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domenica 02 Agosto 2026 - 07:30

Una ferita urbana che per anni ha rappresentato una criticità per il territorio si appresta a essere risanata. Prendono il via a Valderice i lavori per la riqualificazione di un’area da tempo in stato di abbandono e più volte interessata da episodi di vandalismo, con l’obiettivo di restituirle dignità e trasformarla in un nuovo spazio pubblico. L’intervento ha un valore complessivo di circa 100 mila euro ed è stato interamente finanziato con risorse del bilancio comunale. Una scelta che, secondo l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Stabile, testimonia la solidità delle casse dell’ente e la volontà di destinare risorse alla riqualificazione urbana e alla creazione di nuovi spazi per la comunità.

La nuova piazza avrà una vocazione precisa: diventare un punto di riferimento sicuro e moderno per i giovani. L’intento è infatti colmare una carenza di spazi adeguati alla socialità, offrendo un luogo destinato all’incontro, alla condivisione e alla sana aggregazione. L’avvio dei lavori viene indicato dall’Amministrazione come un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del territorio. Un intervento che punta dunque non soltanto a recuperare uno spazio degradato, ma anche a restituirgli una nuova funzione sociale, trasformando un’area segnata dall’abbandono in un luogo vissuto dalla comunità. “Con una gestione oculata e una chiara visione politica è possibile trasformare le promesse in opere concrete per il bene della nostra comunità”, sottolinea il primo cittadino, evidenziando come l’intervento rappresenti un investimento sul territorio e, soprattutto, sulle nuove generazioni.

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