Lo Stagnone vola alto: Szente re del kitesurf ai campionati italiani. VIDEO

Le acrobazie di 53 rider provenienti da tutta Italia hanno trasformato lo Stagnone di Marsala in un palcoscenico a cielo aperto per la sesta edizione dei MoleCola Stagnone Kite Games, organizzati dal 22 al 26 luglio. L’evento ha ospitato la Finale del Campionato Italiano Freestyle e la 4ª Tappa del Campionato Italiano Big Air. Nel Freestyle Open Uomini ha trionfato Benedek Szente, atleta italiano di origini ungheresi che vive e si allena allo Stagnone, davanti a Matteo Dorotini e Luca Bronzi. Tra le donne successo per Alina Ugeheuer, seguita da Nais Balbinot e Giulia Anania. Nelle altre categorie hanno vinto Francesco Rutigliano (Master Uomini), Tommaso Caglini (U15 Uomini), Giorgio Marino (U17 Uomini), Chiara Marino (U19 Donne), Rebecca Meli (U21 Donne) e Luca Bronzi (U21 Uomini).

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Anche nel Big Air Open il primo posto è andato a Benedek Szente, seguito da Tommy Borgi e Andrea Gulizzi. Tra le donne ha vinto Alice Melesa, davanti a Olivia Croatto e Giulia Tranquillini. “Siamo molto soddisfatti di questa edizione – dichiarano Antonio Gaudini, presidente dell’Associazione Kitesurf Italiana, e Massimo Finocchiaro de Le Vie del Vento –. Ancora una volta lo Stagnone ha confermato di essere uno dei migliori spot per il kitesurf e una cornice ideale per competizioni di livello nazionale”. Gli organizzatori puntano ora a valorizzare ulteriormente lo Stagnone attraverso eventi capaci di unire sport, turismo e rispetto dell’ambiente, con l’obiettivo di portare in futuro a Marsala anche i campionati mondiali.