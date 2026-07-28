Campobello, dopo cinque anni riparte il cantiere per la rete fognaria delle frazioni marinare

Sono stati consegnati, oggi, presso il municipio di Campobello di Mazara, i lavori dell’appalto di completamento della rete fognaria delle frazioni marinare di Torretta Granitola, Kartibubbo e Tre Fontane, alla presenza del sub commissario nazionale per la depurazione Toto Cordaro, del sindaco di Campobello di Mazara Daniele Mangiaracina e del vice sindaco Leonardo Bascio, e del rup Giuseppe Iannazzo.

Il passaggio formale di questa mattina ha previsto la firma del verbale di consegna, da parte del direttore dei lavori Damiano Galbo e del rappresentante dell’Ati Consorzio Agorà e Cospin Antonio Pinzone e permetterà all’Ati appaltatrice di mettere a punto il cantiere base e programmare l’approvvigionamento dei materiali. I lavori entreranno nel vivo a partire da metà settembre.

Le opere riprenderanno dopo lo stop avvenuto a dicembre del 2021 a causa della risoluzione del contratto con la precedente Ati che si era aggiudicata i lavori. Ne è conseguito un contenzioso che si è chiuso a giugno del 2025. Adesso, il nuovo affidamento all’Ati, formata da Consorzio Agorà e Cospin, per un importo di circa 11,625 milioni, che avrà 495 giorni per completare i lavori e dovrà occuparsi di realizzare gli allacci a Torretta Granitola e l’intero assetto fognario a Tre Fontane, intervenendo anche su alcune opere già eseguite.

“La realizzazione della fognatura assieme al completamento degli interventi di adeguamento dell’impianto di depurazione di contrada Carcarazza oggi in avanzato stato di attuazione – spiega il sub commissario Toto Cordaro – consentirà il superamento dell’infrazione comunitaria per una quota di 56mila abitanti equivalenti con il conseguente scorporo dell’infrazione stimata in 560 mila euro annui, oltre ovviamente ai conseguenti benefici legati alla tutela dell’ambiente e del mare. Contiamo di portare a conclusione le opere previste – conclude Cordaro – nella primavera del 2028”.