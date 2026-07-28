Ancora maltempo in Sicilia: allerta gialla per mercoledì 29 luglio

Per la giornata di domani, mercoledì 29 luglio, ancora tempo incerto in Sicilia. La Protezione Civile Regionale annuncia l’allerta gialla su quasi tutta l’isola, con l’eccezione della provincia di Messina. In particolare, sono previste piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Comunque elevate le temperature, su valori non molto diversi rispetto alle ultime giornate.
In prossimità del fine settimana la situazione dovrebbe cambiare anche in Sicilia, con una rimonta dell’anticiclone e temperature nuovamente torride.