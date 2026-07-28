Trapani, una porta “da condominio” deturpa la Torre di Ligny…

Una porta d’ingresso che, secondo Italia Nostra Trapani, sembra appartenere più a un condominio che a una fortezza spagnola del Seicento. È la nuova segnalazione dell’associazione, che punta i riflettori sull’ingresso della storica Torre di Ligny, uno dei simboli più riconoscibili della città. Il presidente e la vicepresidente della sezione trapanese, Antonio Pellegrino e Maria Antonia Castagna, hanno scritto alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, mettendo in copia anche il sindaco, per chiedere un intervento ispettivo urgente. Secondo Italia Nostra, l’ingresso principale della Torre sarebbe stato sostituito con un infisso moderno e seriale, definito nella lettera una “comune porta per appartamenti condominiali”, dotata persino di spioncino.

Una scelta che, a giudizio dell’associazione, sarebbe del tutto incongrua rispetto al valore storico e architettonico del monumento. Italia Nostra parla di “ennesimo intervento incongruo” ai danni del patrimonio storico della città e ricorda il valore della Torre di Ligny, costruita nel XVII secolo, non solo come manufatto di interesse storico e militare, ma anche come simbolo dell’identità trapanese. Nella lettera, la Torre viene definita “la prua di pietra che fende il mare”, elemento caratterizzante dello skyline cittadino e della memoria collettiva. Durissima la contestazione sull’infisso. Per i rappresentanti dell’associazione, si tratta di “un elemento seriale, moderno e slegato da qualsiasi criterio filologico o di restauro conservativo”, installato su una fortezza spagnola del Seicento. Da qui la richiesta alla Soprintendenza di verificare chi abbia autorizzato e realizzato l’intervento e di valutare la sostituzione dell’attuale porta con un portone conforme ai criteri di tutela dei beni vincolati. Italia Nostra auspica dunque un sopralluogo e un intervento tempestivo “a difesa dell’identità trapanese”. Ora la questione passa agli uffici competenti, chiamati a verificare la regolarità dell’intervento e la sua compatibilità con il valore storico e monumentale della Torre di Ligny.