Movimento Liberi Marsala: Giacalone coordinatore, Cellura presidente

Si è riunita l’altro ieri a Marsala l’assemblea dei candidati del Movimento Liberi, convocata per procedere all’elezione dei nuovi vertici del movimento. Al termine dei lavori, l’assemblea ha eletto il dottor Sergio Giacalone, commercialista, nel ruolo di coordinatore, e Serena Manuela Cellura, dottoressa in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, quale presidente del Movimento Liberi. Il movimento arriva a questo appuntamento dopo il risultato ottenuto alle recenti elezioni amministrative, che lo ha confermato come principale forza di minoranza al Comune di Marsala. Un risultato al quale si aggiunge il contributo offerto alla formazione delle altre tre liste che hanno preso parte alla competizione elettorale.

Definita anche la composizione del nuovo direttivo, del quale faranno parte i consiglieri comunali Gian Paolo Abrignani, Flavia Sammartano e Massimo Grillo, insieme a nove componenti ai quali saranno affidate altrettante commissioni di studio. Le commissioni saranno istituite in corrispondenza delle commissioni consiliari del Comune di Marsala, con l’obiettivo di seguire da vicino le principali tematiche amministrative e politiche della città. All’incontro ha partecipato anche il direttivo di Lilybeo Viva. Il coordinamento, composto da Ignazio Bilardello, Salvatore Agate, Tiziana Laudicina, Vito Gambina e Rosanna Cusenza, ha manifestato la piena disponibilità a promuovere, in sinergia con il Movimento Liberi, tutte le iniziative politiche. Un segnale di collaborazione che punta a rafforzare il percorso politico avviato e a dare ulteriore slancio al progetto, consolidando il rapporto tra le diverse realtà che hanno contribuito al risultato elettorale e che intendono ora proseguire insieme l’attività politica sul territorio.