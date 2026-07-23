Grave incidente a Castelvetrano, muore un 17enne, feriti altri tre giovani

Grave incidente stradale nel castelvetranese. Un diciassettenne è deceduto e altri tre ragazzi sono rimasti feriti in un grave incidente stradale avvenuto nella notte, nella località di Triscina. Lo scontro frontale ha coinvolto uno scooter e una motocicletta. La vittima è il conducente dello scooter, P. F., di 17 anni, morto sul posto. La passeggera di 16 anni che viaggiava con lui è stata trasportata in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Il diciannovenne alla guida della moto è stato portato all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, mentre il passeggero che era con lui è ricoverato nell’ospedale di Castelvetrano. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e tre ambulanze del 118. La dinamica dell’episodio è al momento in fase di accertamento da parte degli inquirenti.