Circolo Velico Marsala protagonista a Gaeta con Di Gerlando

Sono stati 421 i giovanissimi velisti, tra i 9 e i 16 anni, arrivati da tutta Italia per confrontarsi nelle acque di Gaeta nelle classi Optimist, Techno 293, O’Pen Skiff e ILCA 4. Una tre giorni intensa e condizionata dall’instabilità meteorologica, che ha costretto gli organizzatori ad annullare le prove della prima giornata a causa del caldo torrido, prima che il vento permettesse di recuperare e completare il programma. Tra i protagonisti della manifestazione anche tre giovani atleti del Circolo Velico Marsala, capaci di mettersi in evidenza nelle rispettive categorie. Nella vela acrobatica O’Pen Skiff U17, Virna Di Gerlando ha sfiorato il podio, chiudendo al quarto posto a un solo punto dalla terza classificata. La giovane marsalese non è riuscita a bissare l’oro conquistato lo scorso anno nella categoria U13, ma ha confermato di essere in ottima condizione in vista dei Campionati Mondiali di classe, in programma ad agosto in Sardegna.

La Di Gerlando ha pagato alcuni errori di distrazione nelle prime regate, che le hanno impedito di chiudere anzitempo la contesa per le posizioni di vertice. Scartando il sedicesimo posto come peggior risultato, la velista del Circolo Velico Marsala ha però chiuso la competizione in crescendo, con un eccellente settimo posto nella quinta prova e un decimo nell’ultima, proprio davanti alle atlete arcensi che hanno conquistato il primo e il terzo posto. La seconda classificata ha concluso con appena due punti di vantaggio sulla marsalese. Nella classe Optimist, Marco Scaturro non è riuscito a risalire la classifica della Coppa del Presidente nonostante un buon avvio, caratterizzato da un quarto posto nella prima prova, terminando la manifestazione al 40° posto. Positiva, infine, la prova di Edoardo Monti, il più piccolo dei tre atleti marsalesi in gara, che nella categoria Cadetti ha conquistato una dignitosa 19ª posizione, ottenendo come miglior piazzamento un ottimo decimo posto.