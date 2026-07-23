Operazione antimafia a Petrosino, il sindaco Anastasi ringrazia le forze dell’ordine

L’Amministrazione comunale di Petrosino esprime il più sentito ringraziamento e il pieno apprezzamento nei confronti dell’Arma dei Carabinieri e di tutte le componenti impegnate nella vasta operazione antimafia eseguita questa mattina sul territorio cittadino, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 persone e a nove perquisizioni personali e domiciliari.

“L’operazione – afferma il sindaco Giacomo Anastasi – rappresenta un risultato di straordinario rilievo nel contrasto alla criminalità organizzata e testimonia la costante e capillare attenzione dello Stato nei confronti del nostro territorio”.

In particolare, l’Amministrazione petrosilena evidenzia l’impegno quotidiano, spesso silenzioso ma sempre determinato, delle forze dell’ordine, “un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per l’intera comunità petrosilena”. “Operazioni come quella odierna – prosegue Anastasi – restituiscono fiducia ai cittadini onesti e riaffermano con forza il principio secondo cui la legalità non è un valore astratto, ma una conquista quotidiana da difendere insieme. Nel rispetto del lavoro della Magistratura e del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, il sindaco e l’intera giunta comunale rinnovano la propria vicinanza e il proprio sostegno a tutte le istituzioni impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, ribadendo la piena disponibilità dell’Ente a collaborare con ogni forza in campo per costruire, insieme, un territorio sempre più libero dalla morsa mafiosa e proiettato verso un futuro di legalità, sviluppo e coesione”.