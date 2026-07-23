Mare Monstrum, arriva la prescrizione per l’ex sindaco trapanese Mimmo Fazio

Si chiude con la prescrizione la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’ex sindaco di Trapani Mimmo Fazio nell’ambito del processo Mare Monstrum. La Corte d’Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sul caso, ha dichiarato prescritto il reato contestato all’ex primo cittadino, che in primo grado era stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per corruzione. La decisione mette così un punto a una lunga vicenda giudiziaria che, negli anni, ha avuto importanti ripercussioni anche sul piano politico e amministrativo della città di Trapani.

Con la conclusione del procedimento, torna ora d’attualità anche il futuro politico di Fazio. Secondo quanto riportato da TrapaniSì, l’ex sindaco potrebbe infatti valutare una nuova candidatura alla guida di Palazzo D’Alì, anche al di fuori dei tradizionali schieramenti partitici. Un’ipotesi che, se confermata, potrebbe riaprire scenari e dinamiche in vista della prossima competizione elettorale per la guida della città. La prescrizione, va ricordato, è una causa di estinzione del reato legata al decorso del tempo e non equivale a un’assoluzione nel merito. La pronuncia della Corte d’Appello chiude comunque il procedimento nei confronti di Fazio, riportando il suo nome al centro del dibattito politico trapanese.