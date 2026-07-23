Di Stefano torna in Consiglio ed è il nuovo capogruppo di Insieme per Santa Ninfa

Vincenzo Di Stefano è il nuovo capogruppo consiliare di «Insieme per Santa Ninfa», che ha la maggioranza in Consiglio comunale ed è all’opposizione dell’amministrazione. Giornalista, 55 anni, esponente del Partito democratico, di cui è stato segretario cittadino, è un decano dell’assemblea civica: è già stato infatti consigliere comunale dal 2008 al 2013 e poi presidente del Consiglio comunale dal 2013 al 2018. Successivamente ha ricoperto l’incarico di portavoce dell’ultima amministrazione Lombardino.

Di Stefano subentra a Giacomo Accardi, al quale ha rivolto parole di ringraziamento «per la generosità politica e per l’impegno profuso nei suoi lunghi diciotto anni al servizio delle istituzioni locali. Un impegno – ha aggiunto – che continuerà all’interno della coalizione». Un cenno di gratitudine, poi, ai colleghi di gruppo «per la fiducia che mi hanno voluto concedere». Infine, l’indicazione del percorso da seguire nei prossimi mesi: «Già da domani il gruppo deve avviare il confronto con le forze politiche e i movimenti civici guardando alle amministrative del 2028. C’è da elaborare un programma condiviso e da scegliere il candidato-sindaco che guiderà la sfida dell’alternativa».