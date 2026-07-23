Marsala, bagnante muore dopo un tuffo

Un bagnante nel primo pomeriggio di oggi a Marsala, ha accusato un malore mentre si trovava in mare per un bagno. L’uomo, di circa 80 anni, si trovava sul litorale sud di Marsala, nel tratto di spiaggia libera vicina all’Escondido. A un certo punto, dopo aver bevuto una bibita molto fredda si sarebbe tuffato in mare, peraltro abbastanza calmo nella giornata odierna. A seguire è sopraggiunto il malore e dalla spiaggia è stato notato il corpo dell’uomo riverso in acqua e verosimilmente privo di sensi. Vani sono stati i tentativi di rianimarlo – anche attraverso il defibrillatore – da parte del personale del lido e di alcuni medici che si trovavano in spiaggia. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno proseguito i tentativi di rianimazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto è poi sopraggiunto il medico legale, come da prassi in seguito a un decesso, in modo da avere un quadro più attendibile delle cause che hanno determinato la morte dell’anziano, verosimilmente causata da un arresto cardiaco. L’uomo di origini marsalesi, viveva da anni in Germania assieme alla moglie e ai figli. Comprensibilmente sconvolti gli altri bagnanti, che si trovavano in spiaggia e hanno seguito con grande apprensione l’evolversi dei fatti.