Si abbassano le temperature in Sicilia, ma torna l’allerta rossa per il vento

Scendono le temperature in Sicilia a partire da domani, venerdì 24 luglio. Tuttavia, la Protezione Civile Regionale preannuncia nuovamente allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore in alcune province dell’isola: Trapani, Palermo, Caltanissetta, Agrigento, Enna, Ragusa e Siracusa. A scopo precauzionale la Riserva dello Zingaro e quella di Monte Cofano saranno chiuse al pubblico. Nelle province di Messina e Catania, invece, è prevista l’allerta arancione.

L’apprensione per nuovi incendi, dopo i numerosi episodi dei giorni scorsi, è legata al forte vento, che soffierà da nord-est sull’isola. Dopo 7 giorni consecutivi, a Palermo il caldo non sarà più da bollino rosso, ma giallo, così come a Catania e Messina. Sabato sarà una giornata decisamente più fresca, nell’ambito della prevista tregua dell’anticiclone che era stata preannunciata dai meteorologi.