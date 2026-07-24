Ha un malore durante un’escursione alla Riserva dello Zingaro, soccorso un uomo

Si è concluso con successo un intervento di soccorso in favore di un escursionista di nazionalità italiana, colto da un malore durante un’escursione nella Riserva dello Zingaro. L’allarme è stato lanciato tramite la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS). Considerata la zona impervia e constatata l’impossibilità di evacuare l’infortunato, il SASS ha richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, che attraverso il Comando Operazioni Aerospaziali ha disposto l’intervento di un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo, decollato da Trapani-Birgi alle ore 17:07.

Dopo aver imbarcato due tecnici di elisoccorso del SASS da Castellammare del Golfo, l’equipaggio composto da due piloti, un Operatore di bordo e un Aerosoccorritore si è diretto con la massima urgenza verso la riserva, dove immediatamente è stata individuata la posizione dell’escursionista. Il Capo Equipaggio ha deciso di effettuare il recupero utilizzando il verricello dell’elicottero per imbarcare a bordo l’uomo colto da malore, al quale ha contribuito il forte caldo della giornata. L’equipaggio dell’Aeronautica Militare si è poi diretto verso il campo sportivo di Castellammare dove ad attenderli c’era una ambulanza del 118 che subito ha preso in custodia il paziente. Sbarcato anche il personale SASS, l’elicottero è rientrato in base a Trapani-Birgi per riprendere la normale prontezza SAR. L’operazione ha richiesto elevata professionalità e coordinamento tra l’Aeronautica Militare e il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano confermando l’efficacia del sistema di soccorso in ambienti impervi ed irraggiungibili se non a mezzo elicottero.