Villa Coppola, sopralluogo a Valderice: “I lavori da 5 milioni procedono”

Proseguono a pieno ritmo i lavori di riqualificazione di Villa Coppola a Valderice. Nei giorni scorsi il sindaco Francesco Stabile, insieme agli assessori Giuseppe Cardella e Anna Maria Mazzara e al dirigente del settore Lavori Pubblici, l’ingegnere Corso, ha effettuato un sopralluogo nell’area per verificare lo stato di avanzamento dell’intervento. Si tratta di un progetto di grande rilevanza per il territorio, finanziato con 5 milioni di euro, che l’amministrazione comunale guidata da Stabile ha fortemente voluto e seguito fino all’ottenimento delle risorse. “I lavori stanno procedendo a pieno ritmo – ha dichiarato il sindaco Francesco Stabile -. Parliamo di un progetto straordinario da ben 5 milioni di euro, un finanziamento imponente che la mia amministrazione ha fortemente voluto, inseguito e ottenuto, grazie a un lavoro di squadra costante, serio e determinato”.

L’obiettivo dell’amministrazione è restituire Villa Coppola alla comunità, trasformandola in un nuovo punto di riferimento per la vita culturale e sociale di Valderice. “Restituire Villa Coppola alla nostra comunità significa dare nuovo lustro al territorio – ha sottolineato Stabile -. Vogliamo che Valderice viva anche di storia e di cultura, valorizzando le strutture che rappresentano la nostra identità, attraverso la riqualificazione e la cura dei nostri beni”. Il progetto prevede la realizzazione di un vero e proprio polo culturale e di aggregazione, con un auditorium, sale conferenze e una nuova biblioteca, oltre a grandi spazi all’aperto destinati a eventi e manifestazioni. Particolare attenzione sarà riservata anche alle nuove generazioni, con la creazione di spazi innovativi dedicati ai giovani e aree attrezzate per il co-working.

“Questo luogo sarà il cuore pulsante di Valderice, un grande spazio di aggregazione sociale aperto a tutti i cittadini e visitatori, un vero polo culturale dotato di un auditorium, di sale conferenze e di una nuova biblioteca, il tutto adornato da grandi spazi all’aperto dove svolgere eventi e manifestazioni”, ha aggiunto il primo cittadino. “Saranno realizzati anche spazi innovativi dedicati ai giovani, con aree attrezzate per il co-working e molte altre attività per il futuro della nostra comunità”, ha concluso Stabile, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale: “Il nostro impegno non si ferma, continuiamo a lavorare ogni giorno, con i fatti, per costruire la Valderice di domani”.