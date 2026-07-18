Salvini incontra Roggero in carcere “Sarei orgoglioso di poterlo candidare”

BOLLATE (MILANO) (ITALPRESS) – “La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene. E io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal presidente della Repubblica, che è l’unico che può decidere modi, tempi e contenuti”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo aver incontrato nel carcere di Bollate Mario Roggero, che ha passato la prima notte in cella dopo la condanna a 14 anni per aver ucciso due rapinatori.“Poi ci sono tanti modi di scontare una pena. A 72 anni, dopo una vita di lavoro, di fatica, di sudore, di affetti e di amore, sicuramente non penso che passerà anni chiuso in un istituto carcerario. E per questo mi impegno, e in tantissimi ci impegneremo, al massimo – spiega il leader della Lega -. Mario ci tiene a ringraziare tutti gli italiani che gli hanno fatto sentire e gli faranno sentire la loro vicinanza. Questo lo rende più forte anche in queste ore complicate”.“Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare. Però stiamo approfondendo tutti i profili giuridici del caso”, sottolinea il vicepremier. A chi gli fa notare che l’idea di candidare Roggero piace anche a Vannacci, risponde così: “Non mettiamola in politica anche qua. Non sto parlando di partiti, non sto parlando di politica, sto parlando di un 72enne che in un sabato di luglio normale oggi starebbe giocando con 8 nipotini, e invece in questi minuti tornava in cella per mangiare, è un cambio di vita non indifferente. Il mio impegno è che questo cambio di vita, in una struttura chiusa seppure eccellente come Bollate, duri il meno possibile”.“Sono in contatto da anni con lui e quindi ritenevo mio dovere esserci e tornare, se serve, anche oggi pomeriggio, anche domani, anche lunedì. Perchè poi, quando si spengono i riflettori, la vita in carcere continua”, prosegue.“E siamo a disposizione per dargli anche una mano dal punto di vista economico, insieme a tanti altri. Perchè la legge che ha cominciato il percorso per evitare il risarcimento danni ai rapinatori mentre commettono un reato sarà attiva dal futuro in avanti – sottolinea il vicepremier -. E qua, oltre che essergli vicini umanamente e politicamente, c’è anche da sostenerlo economicamente. Quindi spero che in tanti diano il loro piccolo contributo”.“Io ritengo che per condannare o anche commentare sui social quello che è successo bisogna viverli quei momenti. Perchè sulla carta i tre gradi di giudizio dicono che ha sbagliato. Ma se qualcuno non fosse armato entrato in una sua proprietà, lui non avrebbe sicuramente reagito – spiega il leader del Carroccio -. Se non avesse ritenuto, per l’ennesima volta, che non solo la sua vita e i suoi beni, ma anche la vita di sua moglie e di sua figlia fossero a rischio, non avrebbe reagito, e quindi commentare seduti in salotto è facile. C’è una sentenza, dobbiamo ragionare di come accompagnare questa sentenza per permettere che” Mario Roggero “passi in un carcere il minor tempo possibile”.“Mario Roggero sta bene e ci tiene a farlo sapere. Per più di un’ora abbiamo parlato di tutto, di quello che successo, di cosa succede ora e cosa può succedere nel futuro. Abbiamo parlato anche di libri e di cucina, questa è una struttura all’avanguardia, dove è possibile rimettersi in gioco”, racconta Salvini.“Quando ci siamo abbracciati all’inizio e alla fine l’abbraccio è stato lungo – prosegue -. Ci tiene a far sapere che è sereno, noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. C’è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo durante le quali può essere che abbia ecceduto. Però nè lui nè io consigliamo o auguriamo al peggior nemico di trovarsi con pistole puntate, coltelli puntati, mogli, figli aggrediti per l’ennesima volta. Se non fosse stato aggredito nella sua proprietà, non avrebbe reagito. E quindi la considerazione di un uomo onesto, che ha sempre lavorato, che ha sempre rispettato il prossimo, che non ha mai commesso un reato, che a 72 anni non si merita di avere 14 anni di carcere davanti, va fatta. Quindi sosteniamo, non come partito, ma come italiani la richiesta di ritornare il prima possibile, scontando la pena, però vicino alla sua famiglia e insieme alla sua comunità”.“Sicuramente ritiene di essere vittima di un’ingiustizia, di una pena eccessiva, e io ritengo che abbia ragione. Abbiamo approvato una legge sulla legittima difesa che ha evitato questa sofferenza, processo e carcere a tanti italiani – dice ancora Salvini -. I giudici hanno ritenuto che si parlasse di altro. Lavoreremo per estendere ancora di più il concetto e il perimetro di legittima difesa”.

– Foto ufficio stampa Lega –

(ITALPRESS).