Il caldo non molla la presa: in Sicilia continua l’allerta rossa per incendi e ondate di calore

Condizioni meteorologiche stabili e soleggiate su gran parte del Paese. Le temperature, ad eccezione di una flessione in occasione delle precipitazioni al Nord, si manterranno su valori al di sopra delle medie con massime molto elevate sulle regioni centro-meridionali. Ciò significa che il caldo torrido le cosiddette “notti tropicali” degli ultimi giorni si protrarranno ancora, soprattutto in Sicilia e nel resto del Sud Italia.

Per effetto di tale situazione, anche per domani – domenica 19 luglio – la Protezione Civile Regionale ha previsto l’allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore in tutte le nove province siciliane. Valori vicini ai 40° percepiti nelle città di Palermo (bollino rosso), Catania e Messina (arancione).

Massima attenzione, dunque, per le aree naturalistiche e per i soggetti a rischio, a cui si raccomanda di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.