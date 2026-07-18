A Scopello tornano le “Conversazioni d’autore” fino al 10 agosto

Dal 18 luglio al 10 agosto torna a Scopello “Conversazioni d’autore”, la rassegna letteraria ospitata negli spazi dell’agriturismo “Tenute Plaia”, che quest’anno celebra il traguardo della decima edizione. La rassegna ha il patrocinio del Comune di Castellammare del Golfo, riconosciuto “Città che Legge” dal Cepell – Centro per il libro e la lettura e “Conversazioni d’autore” si inserisce nella rete dei festival letterari della provincia di Trapani e di BiblioTP la rete delle biblioteche del trapanese. Nel corso degli anni la manifestazione è diventata un appuntamento fisso dell’estate culturale del territorio, proponendo incontri con scrittori e scrittrici provenienti da alcune delle principali case editrici italiane. Anche l’edizione 2026 offrirà sei appuntamenti dedicati alla narrativa e alla saggistica contemporanea, con presentazioni che spaziano dal romanzo storico al noir, dalla narrativa siciliana alla musica. Ogni incontro prevede un dialogo con l’autore affidato a giornalisti, scrittori e operatori culturali, seguito dal firmacopie e da un aperitivo offerto da Tenute Plaia con i vini di produzione dell’azienda. Giunta alla decima edizione, Conversazioni d’autore continua a rappresentare un’occasione di incontro tra autori e lettori in uno dei luoghi più suggestivi della costa trapanese qual è Scopello, in territorio di Castellammare del Golfo. La rassegna contribuisce alla promozione della lettura e alla diffusione della cultura del libro, inserendosi nel percorso condiviso promosso dal Comune di Castellammare del Golfo, da BiblioTP e dalla Rete dei festival letterari della provincia di Trapani. Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e non è richiesta la prenotazione.

Il programma

Tutti gli appuntamenti sono previsti alle ore 18.45 nell’agriturismo “Tenute Plaia”

Sabato 18 luglio

“La Mala Notte” –Ugo Barbara (Rizzoli)

Terzo capitolo della saga dei Malarazza, il romanzo conduce il lettore dalla Sicilia contadina all’Avana del 1957, tra mafia americana, il regime di Batista e la rivoluzione cubana.

L’autore dialogherà con la giornalista Rai Tiziana Martorana.

Sabato 25 luglio

“Canzoni liofilizzate. Lettura semiseria dei testi della musica italiana” – Mario Valentini (Il Palindromo)

Un volume che propone una lettura originale della canzone italiana attraverso 157 testi “spogliati” della componente musicale.

L’autore dialogherà con la giornalista e animatrice culturale Barbara Lottero.

Martedì 28 luglio

“La Rosa Inversa” – Maria Attanasio (Sellerio)

Finalista al Premio Strega 2026, il romanzo è ambientato nella Sicilia del Settecento e intreccia vicende storiche, manoscritti e misteri.

L’autrice dialogherà con il giornalista Enzo Di Pasquale e con Laura Oliva e Giuseppe Bernardi, studenti del liceo classico “F. Vivona” componenti della giuria del Premio Strega.

Venerdì 31 luglio

“A ruota libera. Storie di macchine e di uomini imperfetti” – Francesco Terracina (Stratos DMP)

Un libro dedicato al mondo dell’automobile e della memoria, arricchito dalle illustrazioni di Valerio Spataro.

Con l’autore e l’illustratore dialogheranno l’architetto Giuseppe Marsala e il giornalista e scrittore Giosuè Calaciura.

Venerdì 7 agosto

“La Seminatrice di Coraggio” –Antonella Desirée Giuffrè (tre60)

Ambientato nella Sicilia del 1914, il romanzo racconta, durante gli anni della prima guerra mondiale, il percorso di crescita di Maria Roccaforte, una donna che scopre la propria forza trasformandosi in simbolo di emancipazione, istruzione e speranza.

L’autrice dialogherà con l’animatore culturale Vito Lanzarone.

Lunedì 10 agosto

“La Mentalità del Granchio. Un’indagine del commissario Nenè Indelicato” –Gaspare Grammatico (Mondadori)

Il nuovo romanzo della serie dedicata al commissario Nenè Indelicato prende avvio dalla scomparsa di un direttore d’orchestra durante le prove della Tosca, ritrovato morto il giorno successivo.

L’autore dialogherà con il giornalista e scrittore Ugo Barbara.