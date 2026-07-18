Aperture serali al Parco Archeologico Lilibeo: le novità dell’estate 2026

Il Parco Archeologico Lilibeo-Marsala si prepara ad accogliere i visitatori con una suggestiva programmazione serale, offrendo l’opportunità unica di immergersi nella storia sotto le stelle.
Area Archeologica: orari e dettagli
A partire da oggi, venerdì 17 luglio, fino a domenica 30 agosto 2026, l’accesso all’area archeologica sarà esteso durante i fine settimana:
- Giorni di apertura serale: Venerdì, sabato e domenica.
- Nota bene: L’iniziativa non sarà attiva nelle giornate del 14 e 15 agosto.
- Chiusura area: Il parco rimarrà accessibile fino alle ore 23.
- Ultimo ingresso: È possibile accedere all’area entro le ore 22, esclusivamente dalla biglietteria di Porta Nuova.
Visite al Museo
Per completare l’esperienza culturale, l’apertura serale del Museo prosegue senza variazioni fino al 30 settembre.
- Ultimo ingresso: Ore 23.
- Luogo: Lungomare Boeo, n. 30.
- Chiusura: Il Museo osserva il turno di riposo il lunedì.