Caldo sempre più torrido in Sicilia: scatta l’allerta rossa per rischio incendi su tutta l’isola

Una settimana di caldo crescente, con un’ulteriore coda nel fine settimana in Sicilia. In particolare, la giornata di sabato 18 giugno sarà caratterizzata da temperature massime molto elevate nelle regioni meridionali. Ciò si traduce, in Sicilia, in una situazione di allerta rossa per quanto riguarda il rischio di incendi e ondate di calore. Una situazione che desta preoccupazione in tutte le nove province siciliane e che comporterà una particolare attenzione presso le Riserve Naturali e le zone boschive, nel ricordo di quanto avvenuto negli anni scorsi (sulle pendici di Erice o allo Zingaro).

Bollino rosso a Palermo, dove le temperature percepite arriveranno ai 39°, per effetto dell’umidità che si è accumulata in questi giorni. In questi casi, la Protezione Civile Regionale raccomanda alle autorità preposte di adottare interventi di prevenzioni per la popolazione a rischio. Molto caldo anche nelle altre due città metropolitane dell’isola, Catania e Messina, dove si registreranno temperature vicine ai 40°.