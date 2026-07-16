Monopattini elettrici, nuova stretta sui controlli: multe fino a 400 euro

Proseguono i controlli sui monopattini elettrici per garantire una maggiore sicurezza sulle strade. In Italia, in particolare i più giovani, devono rispettare le norme del Codice della Strada, ricordando che la Polizia Municipale ha già intensificato le verifiche e continuerà a vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni, applicando sanzioni che possono arrivare fino a 400 euro. Ciò vale anche in tutti i comuni trapanesi. Tra gli obblighi introdotti e già in vigore figura anche quello relativo alla copertura assicurativa, che si aggiunge alle altre prescrizioni previste per la circolazione dei monopattini elettrici.

Tutti gli obblighi previsti dalla normativa

Chi utilizza un monopattino elettrico deve rispettare una serie di regole ben precise. È obbligatorio indossare il casco, avere almeno 14 anni per poter guidare il mezzo e dotarlo dell’apposito contrassegno identificativo, la cosiddetta “targa”. Inoltre, il monopattino deve essere equipaggiato con indicatori luminosi di direzione e di frenata, oltre alle luci anteriori e posteriori. Nelle ore serali e notturne è obbligatorio indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti, mentre resta vietato trasportare passeggeri, animali o oggetti che possano compromettere la sicurezza della guida.

Dove non possono circolare

La normativa stabilisce anche precisi divieti di circolazione. I monopattini elettrici non possono transitare sulle strade extraurbane né sulle strade urbane dove il limite di velocità supera i 50 chilometri orari. È inoltre vietata la circolazione sui marciapiedi, dove il mezzo può essere soltanto condotto a mano, così come è proibito procedere contromano.

L’appello dei Comuni e i controlli della Polizia Municipale

Le Amministrazioni comunale invitano tutti gli utenti, giovani e adulti, a rispettare le disposizioni del Codice della Strada per tutelare la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. La Polizia Municipale, che ha già intensificato i controlli, continuerà a verificare il rispetto delle nuove norme. Per chi non si adeguerà sono previste le sanzioni stabilite dalla legge, che possono raggiungere i 400 euro.