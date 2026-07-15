Petrosino in lutto per la morte del giovane Ismaele Brignone

Comunità di Petrosino scossa per la tragica scomparsa del giovanissimo Ismaele Brignone. “Profonda commozione e cordoglio”, vengono espressi dall’Istituto Nosengo, frequentato dal ragazzo petrosileno.

“Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e ai compagni di classe in questo momento di immenso dolore. Ciao, Ismaele. Il tuo ricordo resterà sempre nei nostri cuori”, si legge sulla pagina facebook dell’Istituto.

“Profonda commozione e immenso dolore” anche da parte del sindaco Giacomo Anastasi e dell’Amministrazione Comunale di Petrosino, che esprimono le proprie condoglianze alla famiglia e il più sincero cordoglio per la prematura scomparsa del piccolo Ismaele Brignone. “Una notizia che colpisce e addolora l’intera comunità, lasciando un vuoto impossibile da colmare e un senso di profonda tristezza di fronte a una vita spezzata troppo presto. In questo momento di indicibile sofferenza, ci stringiamo con affetto ai genitori, ai familiari e a quanti hanno voluto bene a Ismaele, condividendone il dolore con sentimenti di vicinanza e partecipazione. A nome dell’intera comunità di Petrosino, rivolgiamo un pensiero di raccoglimento e una preghiera affinché il ricordo del suo sorriso possa continuare a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato”.