Fest’Estate 2026 a Santo Padre delle Perriere, 6 giorni di eventi

Fest’Estate 2026 anima il Santuario di Santo Padre delle Perriere a Marsala con sei giorni di appuntamenti religiosi, musica, cabaret, teatro, tradizione popolare, sagre e momenti di comunità. La manifestazione, organizzata dalla Parrocchia San Francesco di Paola – Santo Padre delle Perriere, si svolgerà da martedì 14 a domenica 19 luglio 2026. Il programma rientra nei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola e si terrà nell’anfiteatro del Santuario. Tutte le serate saranno ad ingresso libero e gratuito. A volere fortemente questa settimana di festa è stato il parroco don Vincenzo Greco, che ha costruito un programma capace di unire spiritualità, aggregazione, spettacolo e tradizioni popolari. Fest’Estate 2026 prenderà il via martedì 14 luglio. Alle ore 18.30 ci sarà la recita del Santo Rosario. Alle ore 19.00 seguirà la celebrazione eucaristica in Parrocchia, presieduta da don Davide Chirco. Alle ore 21.30 spazio alla lode e adorazione eucaristica “Lo Spirito Santo nella vita di San Francesco di Paola”, guidata da don Gianluca Romano.

Mercoledì 15 luglio, sempre alle ore 18.30, è prevista la recita del Santo Rosario. Alle ore 19.00 si terrà la celebrazione eucaristica in Parrocchia con don Giuseppe Favoroso. Alle ore 21.30 la serata proseguirà con “Rocce In-Canto”, una Music Pop Choir Experience con il gruppo musicale The Women’s Choir and Live Band. Durante la serata ci sarà anche la Sagra del panino e panelle. Giovedì 16 luglio la serata cabaret con Trikke e Due e Sasà Salvaggio – Uno degli appuntamenti più attesi è in programma giovedì 16 luglio, con la grande serata dedicata al cabaret. Il programma inizierà alle ore 18.30 con la recita del Santo Rosario. Alle ore 19.00 ci sarà la celebrazione eucaristica in Parrocchia con don Marco Laudicina.

Alle ore 21.30 saliranno sul palco i Trikke e Due & Friends. Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi apriranno la serata con risate, musica e ospiti, coinvolgendo il pubblico in un pre-spettacolo pensato per scaldare l’atmosfera e preparare l’arrivo dell’ospite principale. Alle ore 22.30 sarà il momento del Sasà Salvaggio Show. Il comico siciliano porterà a Santo Padre delle Perriere il meglio di oltre trent’anni di carriera tra cabaret, teatro e televisione. Una serata che promette ritmo, comicità, ricordi e grande partecipazione popolare. Durante la serata sarà possibile gustare anche la Sagra del panino con la salsiccia, in pieno stile festa estiva di quartiere, tra spettacolo e sapori semplici della tradizione. Venerdì 17 luglio il programma continuerà con i momenti religiosi e con una serata dedicata al teatro popolare. Alle ore 18.30 ci sarà la recita del Santo Rosario. Alle ore 19.00 seguirà la celebrazione eucaristica in Santuario, presieduta da don Gianluca Romano.

Alle ore 21.30 la compagnia teatrale “L’amici du zu Ciccio” porterà in scena “San Giovanni decollato”, commedia esilarante in tre atti di Nino Martoglio, con la regia di Antonino Meo. La serata sarà accompagnata dalla Sagra delle sfingi, altro momento gastronomico pensato per valorizzare lo spirito popolare della festa. Sabato 18 luglio torna la Corrida a Santo Padre – Altro momento centrale della manifestazione sarà sabato 18 luglio, con il grande ritorno della Corrida dei Trikke e Due. La giornata inizierà alle ore 18.30 con la recita del Santo Rosario. Alle ore 19.00 si terrà la celebrazione eucaristica in Santuario con don Vincenzo Greco. Alle ore 21.30 spazio alla Corrida Show, presentata da Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi. Sul palco saliranno dilettanti e professionisti allo sbaraglio, pronti a mettersi in gioco davanti al pubblico.

La Corrida sarà una serata di applausi, fischi, risate, improvvisazione, pentole, oggetti rumorosi e tanta partecipazione. Come da tradizione, il pubblico non sarà soltanto spettatore, ma diventerà parte fondamentale dello spettacolo, decidendo con il proprio calore il destino dei concorrenti. La serata del 18 luglio avrà anche un valore speciale. La Corrida torna infatti a Santo Padre delle Perriere dopo tantissimi anni. Proprio in questo territorio, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, nacquero alcune delle prime esperienze di Corrida in piazza, grazie al gruppo teatrale e agli spettacoli animati da Enzo Amato e dalla sua compagnia. Negli anni successivi, quel format popolare è stato portato in tante piazze della provincia, sempre con lo spirito allegro e spontaneo che lo contraddistingue. Adesso ritorna nel luogo in cui ha mosso alcuni dei suoi primi passi, diventando uno degli eventi più attesi di Fest’Estate 2026. Durante la serata ci sarà anche la Sagra del cannolo. Chi vuole partecipare come concorrente può ancora contattare il numero 392.2419114.

Domenica 19 luglio la Festa del Santo Patrono – La manifestazione si concluderà domenica 19 luglio con la Festa del Santo Patrono. Alle ore 9.30 è prevista la celebrazione eucaristica in Parrocchia. Alle ore 18.00 si terrà la celebrazione eucaristica al Santuario, presieduta dal vescovo di Mazara del Vallo, mons. Angelo Giurdanella. Alle ore 19.00 seguirà la processione con il simulacro del Santo Patrono per le vie della contrada Pastorella. La giornata finale si chiuderà alle ore 22.00 con il sorteggio finale dei premi e i giochi pirotecnici. Una festa per tutta la comunità – Fest’Estate 2026 si presenta come una manifestazione completa, capace di parlare a tutte le generazioni. Ci saranno momenti di preghiera, musica corale, cabaret, teatro dialettale, la Corrida, sagre popolari e la festa religiosa conclusiva. L’obiettivo è quello di far vivere il Santuario di Santo Padre delle Perriere e il suo anfiteatro come luogo di incontro, fede, divertimento e comunità. Una settimana pensata per le famiglie, per i giovani, per gli anziani e per tutti coloro che vogliono ritrovarsi in un clima semplice, accogliente e popolare.