Marsala, è morto Michele Genna. Fu presidente dei giovani di Coldiretti

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il marsalese Michele Genna. Classe 1933, nato e cresciuto in contrada Santo Padre delle Perriere, affiancò padre Nazareno Gulino nella rinascita del santuario della grotta del Santo Padre, oggi custodito da padre Vincenzo Greco.

Ha dedicato tutta la vita alla terra, in particolare alla coltivazione della vite. Negli anni ’60 e ’70 fu presidente dei Club 3P, l’associazione giovanile della Coldiretti, per la provincia di Trapani.

Michele Genna



Vedovo da quasi otto anni e mezzo della sua amata moglie Tuzza, lascia le tre figlie, Elisabetta, Francesca e Marisa, e sei nipoti che lo hanno adorato fino all’ultimo.

I funerali si terranno domani mattina alle 11, presso la Chiesa di Santo Padre delle Perriere.