Marsala, Gaspare Di Girolamo aderisce a “De Luca Sindaco di Sicilia” 

Strani contatti politici si muovono a Marsala e in Regione. Prosegue il percorso di radicamento del progetto politico “De Luca Sindaco di Sicilia”, che registra la prima adesione nella provincia di Trapani: è Gaspare Di Girolamo, consigliere comunale di Marsala, primo degli eletti in assoluto alle ultime elezioni amministrative della città con circa 1.800 preferenze nelle fila dell’Udc, che ha scelto di entrare a far parte del percorso politico promosso da Cateno De Luca, condividendone la visione e gli obiettivi in vista delle prossime sfide per il futuro della Sicilia.

Percorso condiviso

“L’ingresso di Gaspare Di Girolamo rappresenta un segnale importante per il nostro progetto politico. È la prima adesione nella provincia di Trapani e testimonia come, giorno dopo giorno, sempre più amministratori scelgano di condividere un percorso fondato su competenza, coraggio e concreta capacità di governo. Continuiamo a costruire una squadra radicata nei territori, pronta a offrire ai siciliani una prospettiva nuova per il futuro della nostra Regione”, dichiara Cateno De Luca.

Le recenti vicende politiche marsalese

Bisogna ricordare però che Cateno De Luca alle ultime Amministrative appoggiò la candidatura della sindaca di centrosinistra, avendo anche una propria lista, Marsala Civica – Sud Chiama Nord che ha eletto due consiglieri comunali, Michele Gandolfo e Rino Passalacqua. Gandolfo è intenzionato a far nascere il gruppo consiliare in Aula. Gaspare Di Girolamo invece, come abbiamo detto, venne eletto nell’Udc che ha appoggiato Massimo Grillo sindaco e adesso si trova all’apposizione consiliare. Cosa farà adesso Di Girolamo? E come si comporterà De Luca avendo creato questo ‘corto circuito’?