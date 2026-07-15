Il marsalese Vincenzo Sciacca cala il tris al Trofeo ScooterMatic

Ancora un importante traguardo per il motociclismo marsalese. Vincenzo Sciacca, pilota del team BSC Moto, ha conquistato per il terzo anno consecutivo il Girone Sicilia del Trofeo ScooterMatic, confermandosi tra i protagonisti della specialità. Il successo è arrivato all’Autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, al termine di una giornata ricca di emozioni. Dopo aver chiuso la prima manche al secondo posto, staccato di appena 35 millesimi dal vincitore, Sciacca si è imposto nella seconda gara grazie a un sorpasso decisivo nell’ultimo giro, assicurandosi così anche il titolo regionale. Per il pilota marsalese si tratta del terzo successo consecutivo nella competizione, dopo quelli ottenuti nel 2024 e nel 2025. Un risultato che conferma la costanza e il valore di Sciacca, già campione nazionale del Trofeo Nazionale Scooter Velocità nel 2021 e protagonista negli ultimi anni dei principali Trofei Malossi.