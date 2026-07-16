Marsala: a fuoco un magazzino abbandonato del lungomare

Momenti di apprensione nel pomeriggio sul lungomare di Marsala, dove un incendio ha interessato un vecchio edificio in stato di abbandono situato tra due ristoranti, di fronte alla rotonda del “ferro di cavallo”. L’allarme ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo potesse estendersi agli immobili vicini. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno disciplinato la circolazione durante le operazioni di soccorso. Per consentire il passaggio dei mezzi di emergenza e ridurre i disagi agli automobilisti, è stato istituito un senso unico alternato, con il traffico regolato direttamente dagli agenti fino al progressivo ritorno alla normalità.