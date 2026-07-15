Nominato il nuovo segretario della Filt Cgil, è Enzo Campo

Enzo Campo è il nuovo segretario provinciale della Filt Cgil di Trapani. L’elezione, con otto voti favorevoli e un astenuto, è avvenuta durante l’assemblea generale della categoria dei trasporti, alla presenza della segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri e del segretario della Filt Cgil Sicilia Alessandro Grasso.Enzo Campo, marittimo favignanese, svolge attività sindacale da oltre quindici anni, ed è componente della segreteria uscente della Filt Cgil, coordinatore regionale del settore marittimo della Filt Cgil Sicilia e componente permanente della delegazione trattante per i rinnovi dei Contratti collettivi nazionali di lavoro dei marittimi.Succede ad Anselmo Gandolfo, segretario della categoria dal 2022 e attualmente componente della segreteria provinciale della Cgil di Trapani.

Tra le azioni sindacali che caratterizzeranno il nuovo mandato, il neo segretario Campo ha confermato l’impegno a difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore marittimo e portuale, del trasporto pubblico urbano e della mobilità in generale, delle ferrovie e degli aeroporti, valorizzando la contrattazione di secondo livello, vigilando sul rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro e promuovendo la formazione all’interno della categoria per favorire il ricambio generazionale della classe dirigente della Filt Cgil. “Rafforzeremo ancora di più – dice il neoeletto segretario – la nostra presenza nel territorio, tra le lavoratrici e i lavoratori, così da affrontare con determinazione le grandi trasformazioni del settore. L’impegno della Filt sarà quello di coniugare la crescita economica, la qualità del lavoro, la giustizia sociale e la sostenibilità poiché non esiste innovazione senza partecipazione e non esiste futuro senza lavoro dignitoso”.

A tracciare il bilancio dell’attività svolta negli ultimi anni il segretario uscente Anselmo Gandolfo. “La Filt – dice Gandolfo – è cresciuta raddoppiando iscritti e bilancio. Ma oltre ai numeri la categoria ha visto crescere anche il proprio radicamento nel territorio aprendo una propria sede all’interno della Cgil di via Garibaldi e istituendo la Casa del Marittimo, in prossimità del porto di Trapani”. Gandolfo ha fatto anche il punto sulle principali vertenze: tra queste quella trapanese con Atm, l’azienda di trasporto pubblico urbano e mobilità, che ha portato alla sottoscrizione, dopo tre anni, di un contratto integrativo che migliora le condizioni economiche e contrattuali delle lavoratrici e dei lavoratori e quelle con Airgest e con Gap, gli scali di Birgi e Pantelleria, per la corretta applicazione del contratto collettivo di lavoro. “Lascio – conclude Gandolfo – una categoria in ottima salute e con una solida base di lavoratrici e lavoratori che ci hanno dato fiducia e a cui abbiamo dato risposte attraverso la tutela dei loro diritti”.