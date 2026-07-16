“Il Comune candidi Marsala a Capitale Italiana del Mare 2027″

Il Gruppo di Lavoro Marsala Turismo 2026-2031, che riunisce 19 realtà rappresentative dell’intera filiera turistica e produttiva del territorio e che nell’ultimo anno ha elaborato diverse proposte per migliorare l’offerta turistica della città, invita ufficialmente l’Amministrazione comunale lilybetana a presentare la candidatura della città al titolo di Capitale Italiana del Mare 2027, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche del Mare. L’avviso pubblico, pubblicato nei giorni scorsi, è rivolto a tutti i Comuni costieri italiani e prevede per il Comune vincitore un contributo di 1 milione di euro destinato alla realizzazione di un programma di attività per la valorizzazione della cultura del mare, dell’economia blu, della biodiversità marina e dello sviluppo sostenibile dei territori costieri. Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2026.

Le motivazioni

Secondo gli operatori del comparto, Marsala possiede tutte le caratteristiche per competere autorevolmente. È una città che vive il mare in ogni sua dimensione: storia, pesca, cantieristica, saline, laguna dello Stagnone, isole dello Stagnone, sport acquatici, turismo esperienziale, enogastronomia, tutela ambientale e patrimonio archeologico rappresentano un insieme unico nel panorama nazionale. Il bando premia, tra gli altri aspetti, la qualità della progettazione, la capacità di creare partenariati pubblici e privati, l’innovazione, la presenza di un modello di governance efficace, la valorizzazione dei borghi marinari e delle tradizioni del mare, oltre alla realizzazione di opere e infrastrutture che restino come eredità per la comunità. Si tratta di elementi perfettamente coerenti con il percorso avviato dal Gruppo Marsala Turismo 2026-2031, che negli ultimi mesi ha elaborato una strategia condivisa per lo sviluppo turistico della città fondata proprio sulla collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni.

“Disposti a collaborare con il Comune”

“Non si tratta soltanto di partecipare a un concorso – dichiara il Gruppo di Lavoro – ma di costruire una visione. La candidatura rappresenterebbe un’occasione straordinaria per mettere a sistema le eccellenze del nostro territorio, attrarre investimenti, rafforzare l’identità marittima di Marsala e promuoverla sui mercati nazionali e internazionali”. Marsala Turismo 2026-2031 offre sin da subito la propria disponibilità a collaborare gratuitamente con il Comune nella predisposizione del dossier di candidatura, mettendo a disposizione competenze, idee e il contributo dei rappresentanti del settore turistico, della nautica, della cultura, dell’ambiente e delle imprese. “Marsala ha tutte le carte in regola per candidarsi. Sarebbe un errore lasciare passare questa opportunità senza provarci. Chiediamo all’Amministrazione comunale di avviare immediatamente il percorso di candidatura, coinvolgendo il territorio in un progetto condiviso che possa diventare un volano di sviluppo per gli anni a venire”. Il Gruppo di Lavoro auspica che questa occasione venga colta con spirito unitario e con una visione di lungo periodo, perché il mare non rappresenta soltanto una risorsa naturale, ma il principale elemento identitario, economico e turistico della città di Marsala.