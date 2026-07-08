Alcamo Marina torna interamente balneabile

Stamattina è arrivato l’esito dei prelievi effettuati dall’ASP presso il punto antistante il piazzale Canalotto che riportano un valore di escherichia coli di 18 ufc/100, quindi, entro il limite imposto dalla legge.

Pertanto, si procederà alla revoca dell’ordinanza adottata a fine giugno dall’amministrazione guidata dal sindaco Domenico Surdi.

Intanto, si è svolta, ieri, la riunione del tavolo di coordinamento voluto dall’amministrazione comunale riguardante lo stato del Torrente e Piazzale Canalotto.

Alla riunione: presenti l’assessore al servizio idrico integrato Vittorio Ferro, il dirigente della direzione 1 servizio idrico integrato insieme al personale tecnico, il comandante della polizia municipale e un referente dell’ASP di Trapani per il controllo delle acque adibite alla balneazione.

Durante la riunione l’ASP si è detta disponibile a collaborare con il Comune per pianificare insieme le attività volte ad individuare eventuali responsabili di scarichi non autorizzati, lungo il corso del torrente o anomalie delle infrastrutture fognarie e di depurazione.

Dichiarano congiuntamente il sindaco Domenico Surdi e l’assessore Vittorio Ferro: “le verifiche fatte presso il nostro impianto di depurazione hanno dato esito favorevole. Abbiamo controllato le principali condotte fognarie, gli scolmatori di piena e l’impianto di depurazione non riscontrando criticità. Anche i parametri in uscita dal depuratore sono entro i valori tabellari e, pertanto, al momento, è da escludere che quanto accertato rispetto al tratto di costa su richiamato sia riconducibile allo scarico del depuratore”.