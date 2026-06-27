Alcamo Marina, in vigore divieto di balneazione in un tratto di costa

Entra in vigore ad Alcamo Marina l’ordinanza sindacale che prende atto della comunicazione dell’ASP che attesta l’alterazione dei limiti microbiologici nel tratto di costa “Passaggio a livello Canalotto”.

“Abbiamo adottato il provvedimento a tutela della salute pubblica – dichiara il primo cittadino Domenico Surdi – dopo aver ricevuto la comunicazione dell’ASP che rileva l’alterazione momentanea dei parametri biologici dell’acqua, in questo tratto di mare. Setacceremo il torrente Canalotto per individuare eventuali scarichi abusivi che inquinano questo tratto di mare. Intanto, i nostri uffici hanno predisposto ulteriori analisi su nuovi campioni riguardanti il tratto di costa del Canalotto, proprio per accelerare la procedura di controllo, pertanto invieremo le nostre analisi all’ASP che provvederà alla verifica finale. La prossima settimana avremo i risultati e auspichiamo il rientro nei parametri stabiliti. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente alla cittadinanza quando la situazione sarà tornata alla normalità e ripristinate le condizioni di balneabilità”.

Intanto, l’amministrazione fa sapere che si stanno predisponendo i cartelli che avvisano dell’entrata in vigore del divieto di balneazione che, nello specifico, corrisponde con il precedente divieto di balneazione, in vigore da maggio ad ottobre, estendendone in parte il tratto di costa.