Trapani, sedicenne aggredito e rapinato: torna l’allarme baby gang

Un episodio di violenza nel centro storico di Trapani riaccende i riflettori sul fenomeno delle baby gang. Nella serata di sabato un ragazzo trapanese di 16 anni è stato aggredito mentre si trovava in piazza Garibaldi insieme a due amici provenienti da Roma. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato assalito da un gruppo composto da quattro ragazzi. Colpito alle spalle con un pugno, è stato poi derubato della maglietta e della collana che indossava. Il sedicenne è riuscito a sottrarsi agli aggressori trovando rifugio all’interno di un bar, evitando conseguenze peggiori. Trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate, è stato dimesso con una prognosi di tre giorni. La Polizia di Stato ha avviato le indagini e ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero essere determinanti per risalire ai responsabili. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione in città, anche dopo il messaggio pubblicato sui social dalla madre del ragazzo, che ha espresso dolore e indignazione, lanciando un appello affinché simili episodi non si ripetano.