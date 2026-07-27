Maltempo in Sicilia: nelle prossime ore pioggia con allerta gialla

L’ultima settimana di luglio comincia con un tempo incerto, dopo il caldo prolungato dei giorni precedenti. Oggi qualche pioggerellina di avvertimento, in verità, c’è stata. Domani si prevedono fenomeni più intensi, come attestato dal bollettino giornaliero della Protezione Civile Regionale, con tanto di allerta gialla per maltempo in tutte le nove province dell’isola.
In particolare, le piogge saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a moderati sui settori centro-occidentali. Le temperature massime saranno in sensibile diminuzione. Lo scenario che si prevede nelle prossime 24 ore, secondo i meteorologi, va considerato una tregua temporanea, che a distanza di qualche giorno dovrebbe lasciare nuovamente spazio a temperature torride.