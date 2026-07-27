In cinque salvati nelle acque di Castellammare: erano in difficoltà sui SUP

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di domenica 26 luglio nelle acque antistanti la località di Guidaloca, nel territorio di Castellammare del Golfo, dove cinque persone sono state soccorse dalla Guardia Costiera dopo essere rimaste in difficoltà a bordo di tavole SUP a causa del peggioramento delle condizioni del mare. La Sala Operativa della Capitaneria di porto di Trapani ha ricevuto la segnalazione relativa a due persone che si trovavano in difficoltà mentre erano a bordo dei rispettivi SUP. A seguito della richiesta di assistenza è stato disposto l’intervento del G.C. B36 della Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo. L’unità, tuttavia, a causa del repentino peggioramento delle condizioni meteomarine, è stata costretta a invertire la rotta per motivi di sicurezza.

La Sala Operativa della Capitaneria di porto di Trapani, sotto il coordinamento del 12° MRSC di Palermo, ha quindi richiesto l’intervento dell’unità SAR M/V CP 876 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini. Intorno alle 15, l’unità di soccorso è arrivata nella zona indicata e, con il supporto di un natante da diporto, ha proceduto al recupero delle due persone, che nel frattempo avevano trovato rifugio sulla scogliera, impossibilitate a rientrare autonomamente e in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Durante il trasferimento verso il porto di Castellammare del Golfo, l’equipaggio della M/V CP 876 ha individuato altre tre persone in difficoltà sui rispettivi SUP, anche in questo caso a causa delle condizioni meteomarine avverse. I tre sono stati prontamente recuperati, portando così a cinque il numero complessivo delle persone assistite. La M/V CP 876 ha infine raggiunto il porto di Castellammare del Golfo con tutte le persone a bordo in sicurezza. Sebbene scosse per quanto accaduto, nessuna di loro ha avuto bisogno di ulteriori accertamenti sanitari.

L’intervento conferma l’impegno della Guardia Costiera nelle attività di soccorso e nella tutela della vita umana in mare, soprattutto in presenza di condizioni meteomarine complesse. Dal Comando della Guardia Costiera arriva, infine, un richiamo a tutti gli utenti del mare affinché prestino la massima attenzione alle condizioni meteorologiche, consultino i bollettini meteo e rispettino le indicazioni di sicurezza, evitando di allontanarsi dalla costa quando il mare è mosso. In caso di emergenza in mare è sempre possibile contattare il numero 1530 della Guardia Costiera oppure il numero unico europeo per le emergenze (NUE) 112.