All’ospedale di Castelvetrano riapre il punto cottura delle cucine

Riaperto il punto cottura del servizio di ristorazione nell’ospedale “Vittorio Emanuele” II di Castelvetrano. Al termine del sopralluogo ad opera dell’UOC Affari generali, contratti e convenzioni, si è constatato come le attrezzature siano funzionanti, le dispense dotate degli approvvigionamenti nel dietetico in vigore, e che le attività di preparazione dei pasti che in corso. Dalla cena di oggi i pasti saranno riforniti direttamente da questo centro produzione, sia le RSA di Castelvetrano che i presidi ospedalieri di Castelvetrano e di Mazara del Vallo. L’ASP aveva consegnato lo scorso maggio alla ditta i nuovi locali per l’attivazione del servizio mensa interno. Il commissario straordinario dell’Asp ha ringraziato per la positiva conclusione della vicenda il direttore amministrativo, che ha seguito personalmente l’iter, e gli uffici preposti.