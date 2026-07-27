All’ospedale di Castelvetrano riapre il punto cottura delle cucine

redazione

All’ospedale di Castelvetrano riapre il punto cottura delle cucine

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lunedì 27 Luglio 2026 - 15:50

Riaperto il punto cottura del servizio di ristorazione nell’ospedale “Vittorio Emanuele” II di Castelvetrano. Al termine del sopralluogo ad opera dell’UOC Affari generali, contratti e convenzioni, si è constatato come le attrezzature siano funzionanti, le dispense dotate degli approvvigionamenti nel dietetico in vigore, e che le attività di preparazione dei pasti che in corso. Dalla cena di oggi i pasti saranno riforniti direttamente da questo centro produzione, sia le RSA di Castelvetrano che i presidi ospedalieri di Castelvetrano e di Mazara del Vallo. L’ASP aveva consegnato lo scorso maggio alla ditta i nuovi locali per l’attivazione del servizio mensa interno. Il commissario straordinario dell’Asp ha ringraziato per la positiva conclusione della vicenda il direttore amministrativo, che ha seguito personalmente l’iter, e gli uffici preposti.

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