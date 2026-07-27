Zes di Trapani, il sindaco chiama in causa Meloni: “Servono 300mila euro”. VIDEO

Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, lancia un appello direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché intervenga per sbloccare l’empasse che ha fermato i lavori del sottopasso ferroviario nell’area del porto. Secondo il primo cittadino, il blocco dell’opera sarebbe legato alla mancanza della copertura finanziaria dopo la revoca di alcuni finanziamenti, nonostante l’intervento fosse già stato appaltato e avviato. Tranchida punta il dito contro il Governo, sostenendo che la vicenda coinvolga la Struttura di Missione ZES e il Ministero delle Infrastrutture.

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«Trapani non può perdere altro tempo», afferma il sindaco, ricordando che il cantiere è fermo da cinque mesi e che le conseguenze ricadono sulla viabilità cittadina, sulle attività del porto, sulla zona industriale e sui cittadini, costretti a convivere con pesanti disagi alla circolazione. La proposta avanzata da Tranchida è quella di anticipare all’impresa esecutrice 300 mila euro, a fronte di crediti già maturati per circa 1,6 milioni di euro. Una soluzione che, secondo il sindaco, consentirebbe almeno di riaprire la viabilità più strategica, rinviando successivamente la definizione della copertura finanziaria complessiva dell’opera attraverso un accordo con la Regione o con altre risorse.