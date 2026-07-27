Verso la Consulta delle Culture a Marsala: Patti e Maniscalco hanno incontrato la comunità tunisina di Strasatti

La sindaca di Marsala Andreana Patti e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Maniscalco hanno incontrato la comunità tunisina di Strasatti. “Abbiamo ascoltato esigenze, bisogni e le richieste alle Istituzioni. Ma abbiamo anche ribadito che il rispetto delle regole vale per tutti, perché una città che include è una città più giusta e sicura”, afferma la sindaca Andreana Patti.

Facilitato dai mediatori culturali Andrews Ferguson e Albert Kabongo, l’incontro si è tenuto nel “Circolo culturale tunisino 2011” di Jihed Romdhane, segnando l’avvio di un dialogo che – sottolinea Patti – “è a fondamento della istituzione della Consulta delle Culture prevista nel programma elettorale, su cui la Giunta sta lavorando per poi proporre la deliberazione all’Aula consiliare”.

Nel corso dell’incontro, da un lato sono emersi i problemi più sentiti dalla comunità tunisina di Strasatti, riguardanti soprattutto la scarsa offerta abitativa e i trasporti; mentre, dall’altro, c’è una progettualità già avviata dai mediatori per realizzare uno sportello FAMI, volto ad una migliore e più efficace circolazione delle informazioni anche sul fronte lavorativo. Prima di chiudere il cordiale incontro – cui ne seguiranno altri nel territorio – la sindaca Patti e il presidente Maniscalco hanno invitato tutti a partecipare alla rassegna ‘A Fera – si apre venerdì prossimo proprio a Strasatti – “per vivere momenti di aggregazione e condivisione, finalizzati anche questi a migliorare l’integrazione nel territorio, dove accoglienza e rispetto sono valori da salvaguardare insieme”.