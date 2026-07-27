Trapani, in Sala Sodano talk artistico concettuale al femminile

Tornano nella rinnovata Sala Sodano di Palazzo d’Alì, a Trapani, gli incontri del ciclo di talk d’artista di Rivolta Femminile. L’appuntamento metterà in dialogo due artiste che affrontano il tema dell’essere femminile da prospettive differenti. Giusi Buttitta, nata a Palermo e residente a Londra, presenterà la sua pratica fotografica di matrice concettuale, mentre l’artista in residenza di Rivolta Femminile 2026, Sandra Krastina, illustrerà il suo lavoro pittorico figurativo, caratterizzato da una forte intensità psicologica e realizzato, per questa occasione, con acrilico e sabbia di Trapani. L’incontro si terrà giovedì 30 luglio alle ore 19. Le artiste saranno intervistate dalla fondatrice e curatrice del progetto, la critica d’arte Anda Klavina, insieme alla traduttrice e storica dell’arte Giovanna D’Angelo. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Trapani e il sostegno di Laudicina Srl, Ossunarte, Florian Ruths, Ivars Slokenbergs e Linda Bajare.

Giusi Buttitta: artista palermitana, formatasi come restauratrice d’arte, ha sviluppato una ricerca inizialmente legata alla scultura e alle installazioni multimediali, per poi orientarsi verso la fotografia. La sua produzione affronta temi sociali e politici, con particolare attenzione all’identità femminile, alla memoria, all’appartenenza e al rapporto con la terra d’origine. Dopo un’esperienza professionale a Trapani, torna oggi in città per presentare il suo percorso artistico. Sandra Krastina: tra le più importanti pittrici contemporanee lettoni, utilizza una pittura figurativa di grande formato per esplorare temi sociali, culturali ed esistenziali, con una forte sensibilità femminista. Le sue opere raccontano la complessità dell’esperienza femminile, tra vulnerabilità e resilienza. Artista affermata a livello internazionale, è attualmente in residenza a Trapani, dove sta realizzando nuove opere per la mostra collettiva “Rivolta Femminile”, utilizzando anche la sabbia di Trapani.