Controlli nel trapanese, cinque soggetti denunciati per reati vari

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Trapani, in conformità con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione sociale del centro cittadino e segnatamente interessati dal fenomeno della movida.

Nel corso dei controlli, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria competente 5 persone. Si tratta di due soggetti stranieri che a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di potenziali attrezzi da scasso di cui non sono stati in grado di fornire alcuna giustificazione; un trapanese sottoposto alla sorveglianza speciale, che al controllo è risultato assente, in totale divieto degli obblighi imposti; un trapanese controllato alla guida della propria autovettura e risultato privo della patente di guida perché mai conseguita con recidiva nel biennio; un trapanese sottoposto agli arresti domiciliari, assente al controllo dei militari che lo hanno sorpreso fuori dall’abitazione per le vie della città.

Sono stati altresì segnalati alla locale Prefettura 5 soggetti quali assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti.

Al termine del servizio sono state identificate circa 100 persone a bordo di 46 mezzi, elevate 5 sanzioni e sequestrati 3 veicoli.