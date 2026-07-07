Torna l’Egadi Pride. Cinque giorni di eventi fino alla parata di sabato 11 luglio

A Favignana si rinnova l’appuntamento con l’Egadi Pride, evento diventato punto di riferimento per la comunità LGBTQIA+ e per chiunque si riconosca nei valori dell’inclusione, dell’uguaglianza e della libertà di espressione.

L’idea di un Pride sulle isole Egadi nasce nel 2022 dalla volontà di un gruppo di persone che credono fermamente nella necessità di creare un movimento sociale e culturale libero e democratico, all’interno di una piccola comunità isolana.

Le iniziative di avvicinamento, dedicate al tema dei corpi e degli immaginari, si svolgeranno nell’arco della “Pride Week” al via da oggi, martedì 7 luglio, fino a sabato 11 luglio, quando si terrà l’attesa parata finale

Il percorso del corteo sarà il seguente: largo Marina, piazza Europa, via Florio, via Molo S. Leonardo, Lungomare Duilio, via Frascia, via Duilio, via Ugdulena, via Da Vinci, via Matteotti, via Fardella, via Alfieri, via G. Leopardi, via Pascoli, piazza Sant’Anna, via Manzoni, via Roma, via Vittorio Emanuele, piazza Europa. Lungo il percorso sono previste soste nelle piazze di passaggio: Europa, Poggiamico, Sant’Anna, Madrice, via Roma incrocio via Garibaldi, Europa. Le tappe permetteranno il defaticamento e saranno occasione per gli interventi voce e performance artistiche.

Le Madrine della manifestazione fanno parte della comunità e rappresentano la pluralità della comunità LGBTQIA+ e quest’anno sono: l’artista Pamina Sebastiao, la drag Queen La MiK, il collettivo drag TOTALE, l’attrice Vivian Bellina.

La musica della parata e del presidio in Piazza Europa sarà affidata a tre figure iconiche del panorama italiano della comunità LGBTQIA+: PopShock, Protopapa e Lady Marchhh.

Come afferma Anna Patti, presidente del Comitato organizzatore «Egadi Pride – Corpi unici, una galassia di immaginari – è una pratica collettiva di resistenza e immaginazione: un modo per affermare che ogni corpo è valido e ha il diritto di piacere, di piacersi e di provare piacere. Quest’anno Egadi Pride compie cinque anni, mantenendo il suo carattere di manifestazione indipendente, costruita dal basso grazie all’impegno di volontari e volontarie che mettono tempo, energia e creatività al servizio della comunità. Un Pride profondamente legato al territorio, che riconosce nella convivenza delle differenze una forma di biodiversità sociale, come quella che caratterizza l’arcipelago. Per noi costruire comunità significa rendere la partecipazione reale e accessibile, perché la libertà o è di tutte e tutti, o non è. Il programma, ampio e completo in ogni sua componente, prevede svariate iniziative al fine di coinvolgere il più ampio numero di persone possibili».

IL PROGRAMMA COMPLETO

Martedì 7 Luglio

• DECORO URBANO – Laboratorio di danza nello spazio pubblico

con Emilia Guarino, Gloria Calderone e Rosa Valentina Martino

Poggiamico, Via Duilio – Ore 18:00

Mercoledì 8 Luglio

• DECORO URBANO – Laboratorio di danza nello spazio pubblico

con Emilia Guarino, Gloria Calderone e Rosa Valentina Martino

Piazza Europa – Ore 9:00

• THE TABLE OF CONSUMPTION – Inaugurazione installazione artistica di Pamina Sebastião

Tonnara Florio – Ore 18:00

• ASSEMBLEA INTERGALATTICA – Cerchio di discussione pubblico Con Circus Rinaldi e Pamina Sebastião. Modera Marta Occhipinti

Interventi programmati e liberi.

Piazza Europa – Ore 21:00

Giovedì 9 Luglio

• PAPER BODIES / BODIES ON PAPER Workshop artistico di collage

con Pamina Sebastião

Tonnara Florio – Ore 10:00

• DECORO URBANO – Laboratorio di danza nello spazio pubblico

con Emilia Guarino, Gloria Calderone e Rosa Valentina Martino

Porticciolo Punta Lunga – Ore 17:00

Venerdì 10 Luglio

• DECORO URBANO – Laboratorio di danza nello spazio pubblico

con Emilia Guarino, Gloria Calderone e Rosa Valentina Martino

Scalo Cavallo – Ore 05:00

• TOTALE DRAG PERSONA LAB Laboratorio drag

con il Collettivo Drag Totale

Giardino di Palazzo Florio – Ore 16:00

• NEWBOOKCLUB COMMUNITY LAB Laboratorio di scrittura di comunità

con gli starter del Newbookclub

Giardino di Palazzo Florio – Ore 17

• IL CORPO E IL SEGNO Laboratorio di scrittura asemica

con Enzo Patti

Giardino di Palazzo Florio – Ore 17.00

• ESPLORARE IMMAGINARI – Letture e sfilata finale dei laboratori

Giardino di Palazzo Florio – Ore 19.30

Sabato 11 Luglio

• CORPI IN ORBITA Yoga

con Michela Mansueto

Poggiamico Guesthouse – Ore 10.00

• ACCOGLIENZA INTERSTELLARE Punto info, pranzo e allestimenti

Spiaggia La Praja – Ore 12.00

• PARATA DELLE STELLE – Parata musicale

– Corteo LGBTQIA+ con Partenza da Largo Marina (raduno ore 17:00, partenza ore 18:30) e arrivo in Piazza Europa ore 21:30

– Interventi di Palermo Pride, Eolie Pride, Arcigay Trapani, Curvy Pride, Disability Pride Palermo, Maghweb, distretto socio sanitario D50

– Musica e performance di Protopapa, PopShock, Marchhh, la Mik, Drag Totale, Vivian Bellina, Jera de Fuego, Decoro Urbano, Liscìa e tante altre.