L’Etna si sveglia ed è caos nei cieli, Birgi aiuta come può oltre mille passeggeri bloccati

Le eruzioni dell’Etna che hanno costretto la chiusura dell’aeroporto Fontanasalsa di Catania, stanno causando disagi a tanti passeggeri. I voli sono stati dirottati a Palermo e Trapani e soprattutto lo scalo di Birgi sta cercando come può di far fronte agli arrivi emergenziali. Sono oltre mille i passeggeri rimasti fermi all’aeroporto “Vincenzo Florio” nelle scorse ore dopo che sette voli diretti a Catania sono stati dirottati d’urgenza a causa della pioggia di cenere. Per centinaia di viaggiatori si è trattato di una notte segnata dal caos e dalla totale assenza di informazioni tempestive da parte delle compagnie aeree. Molti hanno dormito per terra, alla buona, in attesa dei transfer che la Regione siciliana proprio ieri aveva detto di attivare, ma evidentemente questo non ha spento i disservizi. L’aeroporto ha cercato come ha potuto di aiutare i malcapitati viaggiatori in attesa di un trasporto verso la destinazione specifica, distribuendo anche coperte termiche.